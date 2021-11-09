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В случае заболевания COVID-19 самарских малышей будут выяснять, привиты ли их родители

9 ноября 2021 13:32
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В случае заболевания COVID-19 самарских малышей будут выяснять, привиты ли их родители

Каждую ситуацию, связанную с заболеванием ребенка станут тщательно анализировать сотрудники регионального минздрава и Роспотребнадзора. В том числе, им надлежит выяснить — привиты или не привиты родители малышей, как и где заболели дети. Такое поручение службам дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании штаба по борьбе с инфекцией вчера, 8 ноября.

За последнюю неделю увеличение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией затронуло жителей всех возрастов, кроме подростков 15-17 лет. Среди этой категории отмечается снижение заболеваемости на 2,5%.  Наибольшие показатели отмечены в возрастных группах до года, 50-64 лет и 65+.

За неделю в области меньше людей заболели ОРВИ и внебольничной пневмонией – на 25% и почти 23 % соответственно. Заболеваемость ОРВИ снижается на протяжении уже трех недель, пневмонией – на протяжении двух.

Сфера здравоохранения отмечает снижение числа пациентов на амбулаторном и госпитальном этапах. Сейчас развернуто более 8400 мест в ковид-госпиталях, лечение там проходят 7080 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Процент свободного коечного фонда — 16,4%. Снижается ежесуточный расход кислорода, сейчас он вышел на тот уровень, который соответствует максимальному уровню его производства, сообщает Самарское обозрение.

От планового показателя по вакцинации (80%) в регионе исполнено 67%. Дефицита вакцин в регионе нет, на днях получили порядка 38 тысяч доз.

По данным минздрава, на 8 ноября в области привито свыше 1 млн 376 тысяч человек, завершили вакцинацию более 1 млн  256 тысяч человек. Более 90 000 жителей прошли повторную вакцинацию.

По настоянию Роспотребнадзора, в регионе необходимо обеспечить неукоснительную изоляцию контактных лиц и лиц с подтверждённым диагнозом или подозрением на COVID-19, усилить контроль за соблюдением самоизоляции заболевшими и контактными пациентами.

В связи с этим, для контроля за данными гражданами, возможно будут использовать данные геолокации по средствам сотовой связи.

Теги: Коронавирус

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