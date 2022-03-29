В Шанхае объявили крупнейший локдаун из-за коронавируса за два года

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Масштабный локдаун из-за вспышки заболеваемости COVID-19 за два года объявлен в китайском Шанхае. Об этом сообщило 28 марта Associated Press, передают "Известия".

Отмечается, что локдаун будет поделен на две фазы и станет самым интенсивным в Китае с момента локдауна в Ухане, где была выявлена первая в мире вспышка нового коронавируса в 2019 году. В первую фазу с понедельника по пятницу в городе будут закрыты экономический район Пудун и близлежащие к нему. Вторая фаза начнется в пятницу, тогда на локдаун закроют центральную часть Шанхая к западу от реки Хуанпу.

Согласно распоряжению, жителям города в эти дни следует оставаться дома, офисы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой, будут закрыты, а работа общественного транспорта — приостановлена. Также во время локдауна в городе пройдет массовое тестирование на COVID-19.

В воскресенье, 27 марта, в Шанхае сдали положительный тест на коронавирус около 3,5 тыс. человек, из них симптомы COVID-19 были выявлены только у 50 человек. В Китае выявленные случаи вируса без симптомов не считаются подтвержденными случаями заболевания. Всего в воскресенье по всей стране было выявлено около 1,2 тыс. случаев заболевания и почти 5 тыс. бессимптомных случаев.

Всего в крупнейшем городе Китая и его финансовой столице проживает 26 млн человек. На прошлой неделе многие общины города уже были закрыты на локдаун в связи со вспышкой заболевания коронавируса.

Фото: Иван Каргапольцев/ТАСС