В Самарской области ввели режим самоизоляции для непривитых граждан

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В Самарской области ужесточили коронавирусные ограничения. Поправки, которые утвердили региональные власти, касаются действия режима самоизоляции.

Раньше он действовал для граждан старше 65 лет. Теперь планку снизили.

— Обязать невакцинированных от новой коронавирусной инфекции граждан в возрасте 60 лет и старше не покидать место проживания, — указано в постановлении.

Исключение составляют случаи, когда нужно приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется экстренная медицинская помощь. Также можно вынести мусор, выгулять домашних животных.

Причиной решения, по словам представителей оперштаба, стало распространение COVID и тяжесть течения болезни среди жителей старшего возраста.

Также в постановлении прописано, что работодатели должны отправить на дистанционный режим работы невакцинированных от новой коронавирусной инфекции граждан в возрасте 60 лет и старше, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

При этом региональные власти уточнили, что эти коронавирусные ограничения начнут действовать после завершения локдауна, то есть с 8 ноября. Губернатор Дмитрий Азаров утвердил и другие коронавирусные правила, которые будут действовать после завершения режима нерабочих дней, пишет 63.ру.