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В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц

16 июля 2021 11:18
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В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц

В ночь на пятницу 16 июля 2021 года главный санитарный врач Самарской области подписала Постановление о введении на территории региона обязательной вакцинации от коронавируса определённых групп взрослого населения.

В документе сказано: "Я главный санитарный врач Самарской области Архипова С.В., проанализировав эпидемиологическую обстановку по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отмечаю, что ситуация по данной инфекции расценивается, как неблагополучная". 

Основная причина введения обязательной вакцинации групп риска - это резкий рост заболеваемости - за неделю произошёл скачок сразу на 30%. В постановлении главы областного Роспотребнадзора сказано, что эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Потому, чтобы обезопасить население необходимо в обязательном порядке привить людей, которые ежедневно общаются с большим кругом лиц.

Далее сказано: постановляю обеспечить проведение профилактических прививок следующим категориям лиц, подлежащих обязательной вакцинации:

  • - работников образовательных учреждений,
  • - работников медицинских организаций,
  • - работников социальной сферы, 
  • - работников торговли, общепита, транспорта, и прочих обслуживающих клиентов предприятий. ( такси, почта, кинотеатры, химчистки, прачечные,банки...)

Отдельными пунктами обозначена обязательная вакцинация всех госслужащих, муниципальных работников, всех структур государственной, областной и местной власти.

Первую дозу вакцины обозначенные группы должны обязательно получить до 7 августа, второй компонент должен быть вколот до 1 сентября 2021 года. Вся ответственность возлагается на руководство предприятий, пишет ГТРК Самара.

Граждане, имеющие медицинские отводы - от вакцинации освобождаются

Теги: В центре внимания вакцинация вакцинация населения

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