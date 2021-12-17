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В Самарской области работают мобильные пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

17 декабря 2021 13:38
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В Самарской области работают мобильные пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

 С 14 декабря в муниципальных районах Самарской области начали работать мобильные пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!».

Напомним, два розыгрыша викторины состоялись в прямом эфире 24 ноября и 8 декабря 2021 года. По результатам розыгрыша было определено 2004 победителя.

Первыми районами, куда прибыли мобильные пункты выдачи, стали Челно-Вершинский и Кошкинский районы Самарской области.

Напомним, что со всеми участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте «Карта жителя Самарской области», с номера телефона 8 800 511 63 03 связываются сотрудники центра по обработке данных викторины и приглашают в центры выдачи призов.

Получение приза в Центрах выдачи осуществляется по предварительной записи. Всем победителям при посещении Центра выдачи призов необходимо иметь при себе следующие документы:

- паспорт гражданина РФ;
- QR-код с единого портала государственных услуг;
- свидетельство ИНН;
- свидетельство СНИЛС.

Выдача ценных призов и подарков будет осуществляться до 01.03.2022г. включительно.

Подробная информация о викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru, также задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

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