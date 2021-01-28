 В Самарской области продолжает действовать масочный режим

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Помните, что вас могут попросить покинуть торговый центр или общественный транспорт за несоблюдение требований.



Кондукторы автобусов имеют право не продавать билет пассажиру без маски.



Нарушение масочного режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей.



С начала года правоохранители завели уже 170 административных дел из-за нарушения масочного режима.



Всего же за полгода по своей вине не смогли продолжить поездку в наземном общественном транспорте 1 369 человек, а в метрополитене 9 998 граждан, сообщает оперштаб.