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В Самарской области принято решение о приостановке деятельности пунктов тестирования на коронавирус в общественных местах

24 января 2022 10:50
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В Самарской области принято решение о приостановке деятельности пунктов тестирования на коронавирус в общественных местах

В Самарской области принято решение о приостановке деятельности пунктов тестирования на коронавирус в общественных местах. Об этом рассказали в региональном правительстве, в понедельник, 24 января.

Как сообщается, это связано с увеличением числа пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19. Напомним, ранее проверить свое здоровье в этих пунктах могли граждане которые не имеют признаков болезни. Также отмечается, что в настоящее время экспресс-тесты используются в работе мобильных медицинских бригад, которые оказывают помощь взрослым и детям на дому и в поликлиниках, пишет ГТРК Самара.

В правительстве, обращают внимание на то, что при наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники по телефону горячей линии 122.

Теги: Коронавирус

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