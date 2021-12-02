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В Самарской области около 1500 беременных женщин сделали прививки от COVID-19

2 декабря 2021 13:02
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В Самарской области около 1500 беременных женщин сделали прививки от COVID-19

В регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется категориям населения из групп риска, среди них – беременные женщины.

«Беременные входят в группу риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции, - рассказала заведующая женской консультацией городской поликлиники №6 Промышленного района, врач-акушер-гинеколог Ольга Петрова. - Тем женщинам, которые планируют беременность, мы советуем заранее сделать прививки от COVID-19. Так, у нас уже защищены 15% тех мам, которые до наступления беременности прошли вакцинацию. Но и уже беременных женщин мы убеждаем сделать этот ответственный шаг и привиться от новой коронавирусной инфекции после 22-й недели беременности. Таким образом они защищают и себя, и своего будущего ребенка на период как минимум шесть месяцев».

Жительница Самары Наталья Дудникова решила привиться, чтобы обезопасить себя и своего будущего малыша.
«Хочу, чтобы и ребенок был адаптирован к ситуации, в которой мы все оказались, - пояснила она. - Надеюсь, что после прививки у него уже будут антитела и он будет защищен, как и я. Много раз слышала, что беременные болеют ковидом тяжело. По совету акушера-гинеколога я решила сделать прививку. Кроме того, маме нужно думать не только о себе, но и о своих детях, поэтому было принято такое решение».

Вакцинация будущих мам проводится вакциной "Спутник V", сообщает оперштаб.

Светлана Устинова в свое время уже прививалась от новой коронавирусной инфекции, но спустя время забеременела и решила укрепить свою защиту, пройти повторную вакцинацию.
«Я думала, рассуждала над этим вопросом – надо ли мне прививаться, ведь мое положение будущей мамы особенное, - рассказала Светлана. – Но после консультации специалистов акушеров-гинекологов я пришла к главному для себя выводу: я мама, я не могу подвергать себя и здоровье будущего малыша опасности. Я знаю, что беременные болеют новой коронавирусной инфекцией, и переносят эту болезнь довольно тяжело. Болеют и дети. А у меня есть старший ребенок, сыну 4 с половиной года, и я не могу допустить мысль о том, что я могу его заразить. Поэтому сомнений быть не могло. Я думаю, любой человек, перед которым стоит выбор – болеть или не болеть, наверняка скажет – я не хочу болеть. Вот и я сегодня сказала – я не хочу болеть! Поэтому никакого страха не было».

Теги: Вакцинация Коронавирус

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