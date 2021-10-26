В Самарской области накажут предпринимателей, работающих во время локдауна

351

«Несознательных» бизнесменов, торговые точки которых продолжают работать вопреки постановлению губернатора, будут выявлять и наказывать – такое заявление прозвучало на заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом вчера, 25 октября.

Чиновников возмутил факт «хитрой» маскировки некоторых торговых точек, которые вместо того, чтобы закрыться, ввели в ассортимент санитайзеры и маски. Таким образом они продолжают работать, «подвергая опасности покупателей и работников», считают в штабе.

В качестве симметричного ответа власти планируют утвердить норму, согласно которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости. Кроме того, за хитрецами усилят контроль, пишет Обозрение.

За торговыми объектами будут закреплены группы муниципальных, государственных гражданских служащих, сотрудники полиции и Росгвардии, и даже волонтеры — они будут делать обходы территории, фиксировать нарушения и принимать меры.

Для тех, кто захочет сообщить об особо «хитрых» предпринимателях, завтра в области заработает горячая линия по нарушениям режима ограничений, действующих в нерабочие дни. Это позволит точечно реагировать на нарушения и привлекать виновных к ответственности, считают в штабе.