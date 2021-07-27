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В Самарской области 120 пунктов вакцинации появились в Google Картах

27 июля 2021 13:56
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В Самарской области 120 пунктов вакцинации появились в Google Картах

Как сообщает ЦУР Самарской области, пункты от COVID-19 появились в Google Картах. Ранее они появились в аналогичном приложении Яндекса. Сообщается, что это стало возможным благодаря совместным усилиям Минздрава, Росздравнадзора и АНО «Диалог Регионы». Теперь россияне могут без труда найти ближайший пункт вакцинации (из почти 6000), узнать как к нему добраться, посмотреть часы работы, позвонить по горячей линии, а также перейти на сайт, чтобы узнать ответы на самые распространенные вопросы.

Чтобы узнать информацию о прививке в своем населенной пункте, достаточно вбить теги: вакцинация, где сделать прививку в Яндекс.Картах, либо вакцинация рядом или пункты вакцинации в Google Maps.

Кирилл Истомин, первый зам гендира АНО «Диалог Регионы», сообщил, что данные собирали региональные Минздравы и ЦУРы. В картах не только указали все объекты вакцинации и коммерческие, и государственные, но и регулярно информацию обновляют.

По его словам, цель ЦУР заключается в информировании граждан о государственных услугах, причем ЦУРы решают эту задачу комплексно, пишет ПроГородСамара.

Напомним, что массовая вакцинация началась 18 января, сейчас в стране зарегистрированы «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Теги: Google Карты Акценты вакцинация пункты вакцинации

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