В самарские ТЦ хотят завести патрули полиции и Росгвардии

573

В Самарской области хотят ввести дополнительный контроль за соблюдением ограничений в период нерабочих дней. Это обсудили в правительстве на заседании оперштаба.

— Мы планируем закрепить за определенными территориями группы муниципальных, государственных гражданских служащих, полицейских, росгвардейцев и волонтеров. Они будут делать обходы, фиксировать нарушения и принимать меры. Эти жесткие, но необходимые меры направлены на то, чтобы сбить волну заболеваемости, не допускать скопления людей в транспорте и в помещениях, — сообщил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Режим нерабочих дней в Самарской области ввели с 25 октября по 7 ноября 2021 года из-за пандемии коронавируса. Под вынужденные выходные подстроили также осенние каникулы в школах. Сильнее всего режим нерабочих дней ударил по спортзалам и салонам красоты. Однако локдаун не повлиял на работу медицинских учреждений.

Кроме того, в регионе ввели посещение торговых центров по QR-кодам. При этом у губернатора области есть мысль не отказываться от этого и после окончания нерабочих дней, пишет 63.ру.