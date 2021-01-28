В Самаре составляют протоколы за нахождение подростков в ТЦ

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В Самаре контролируют соблюдение "коронавирусных" ограничений в объектах потребительского рынка.

Так, напомним, с середины декабря прошлого года на фудкортах торговых комплексов запрещено обслуживать клиентов возле касс - только за столами. Также в торговых объектах обязательно должна проводиться регулярная дезинфекция, все должны соблюдать масочный режим и т.д. Ежедневные проверки проходят и в крупных ТЦ, и в магазинах "у дома". В одном только Октябрьском районе выявлено уже около 300 нарушений в работе предпринимателей, по нарушениям составляются акты.

Также с прошлой осени подросткам, не достигшим 18 лет, нельзя приходить в ТЦ, даже на фудкорты и в кинотеатры, без взрослых законных представителей.

"Сотрудники полиции вправе привлечь родителей или опекунов подростков к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП, - отмечают в городской администрации. - Если несовершеннолетнему уже исполнилось 16 лет, то ответственность несет он сам. На сегодняшний день в Октябрьском районе выявлено 30 несовершеннолетних нарушителей".

Меры ответственности в отношении подростков или родителей определяют на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних, пишет Самру.ру.