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В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19

18 ноября 2021 11:28
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В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19

23 ноября с 8.00 до 20.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А вновь будет работать пункт вакцинации от COVID-19.

Жители, которые в начале ноября сделали прививку в данном пункте, смогут пройти ревакцинацию – сделать второй компонент вакцины. Также жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию в этом пункте.

С 24 ноября в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу  ул. Полевая, 80 будет работать пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ежедневно с 9.00 до 20.00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.

Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим документ, удостоверяющий личность.

Теги: Акценты В центре внимания Вакцинация Коронавирус

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