В Самаре на базе поликлиники №14 работает круглосуточный пункт вакцинации

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В Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации. Опыт работы круглосуточных пунктов вакцинации, которые уже действуют в нашей области, подтверждает, что эта услуга востребована жителями.

«Население у нас очень активное, многие работают допоздна, поэтому для удобства наших граждан мы решили открыть круглосуточный пункт вакцинации на базе нашей поликлиники, - рассказал главный врач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Игорь Немченко. - Мы готовы обслуживать в дневное и ночное время порядка 1000 человек, при необходимости - открыть дополнительный кабинет вакцинации. В первую очередь мы стараемся привить тех пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания. В основном, это пожилые пациенты, люди в возрасте старше 60 лет. Но я хочу подчеркнуть, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны прививаться независимо от их возраста».

Студент Сергей Осепян решил последовать примеру своих близких, которые прививку от COVID-19 уже сделали и стали чувствовать себя в большей безопасности. «Лето кончилось, начинается учебный год, в это время контактов с окружающими больше, поэтому важно защитить себя от инфекции», - отметил Сергей.

Среди тех, кто прошел повторную вакцинацию, то есть вторую прививку через полгода после первой, Людмила Колескина. «Наша семья на сегодняшний момент состоит из трех пенсионеров, проживающих вместе. Это мы с мужем и моя мама, которой 92 года, - пояснила Людмила. - Прививки мы делали в феврале, никаких побочных эффектов не было, поэтому мы пришли сделать еще одну прививку, так как после прежней прививки прошло больше полугода. У нас есть дети, внуки, и нам хочется, чтобы прививка помогла не заразиться нам самим и обезопасить родных от заражения новой коронавирусной инфекцией. После прививки я стала чувствовать себя увереннее. Чтобы не быть источником распространения этой болезни, мы обязаны сделать прививку, я считаю, это наш гражданский долг».

Приглашая жителей на прививку от новой коронавирусной инфекции в круглосуточный пункт вакцинации Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 311, главный врач поликлиники Игорь Немченко подчеркнул: «Любая инфекция, особенно новая коронавирусная инфекция, является контагиозной, то есть человек к ней очень восприимчив и легко заражается. Поэтому единственным средством защиты является профилактика. Вакцины, разработанные в нашей стране, являются очень эффективными, даже при заражении вакцина гарантирует легкое течение болезни, а у ослабленных пациентов - течение средней тяжести. Такие пациенты выживают и переносят инфекцию легче, чем если бы они не были привиты. Помните об этом!»