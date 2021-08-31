Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщайте о проблемах, связанных с реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства.
В Самарской области работает горячая линия «Выборы – 2021»
Инициативу депутатов от партии «Единая Россия» поддержал Президент в Послании.
C 1 сентября в России родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
В результате ДТП была госпитализирована пассажирка автомобиля.
В Самаре пьяная девушка, управляя автомобилем «Renault Logan», врезалась в столб
Все ребята смогут поучаствовать в игровых занятиях и получить памятные призы от организаторов мероприятия.
«День знаний встретим вместе!»: сотрудники ГИБДД на набережной проведут увлекательное мероприятие 
196 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Самаре состоялось итоговое заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.28
-0.29
EUR 86.67
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинскому хоккейному клубу «Лада» - 45 лет
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре на базе поликлиники №14 работает круглосуточный пункт вакцинации

31 августа 2021 12:19
210
В Самаре на базе поликлиники №14 работает круглосуточный пункт вакцинации

В Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации. Опыт работы круглосуточных пунктов вакцинации, которые уже действуют в нашей области, подтверждает, что эта услуга востребована жителями. 

«Население у нас очень активное, многие работают допоздна, поэтому для удобства наших граждан мы решили открыть круглосуточный пункт вакцинации на базе нашей поликлиники, - рассказал главный врач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Игорь Немченко.  - Мы готовы обслуживать в дневное и ночное время порядка 1000 человек, при необходимости -  открыть дополнительный кабинет вакцинации. В первую очередь мы стараемся привить тех пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания. В основном, это пожилые пациенты, люди в возрасте старше 60 лет. Но я хочу подчеркнуть, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны прививаться независимо от их возраста». 

Студент Сергей Осепян решил последовать примеру своих близких, которые прививку от COVID-19 уже сделали и стали чувствовать себя в большей безопасности. «Лето кончилось, начинается учебный год, в это время контактов с окружающими больше, поэтому важно защитить себя от инфекции», - отметил Сергей. 

Среди тех, кто прошел повторную вакцинацию, то есть вторую прививку через полгода после первой, Людмила Колескина. «Наша семья на сегодняшний момент состоит из трех пенсионеров, проживающих вместе. Это мы с мужем и моя мама, которой 92 года, - пояснила Людмила. - Прививки мы делали в феврале, никаких побочных эффектов не было, поэтому мы пришли сделать еще одну прививку, так как после прежней прививки прошло больше полугода. У нас есть дети, внуки, и нам хочется, чтобы прививка помогла не заразиться нам самим и обезопасить родных от заражения новой коронавирусной инфекцией. После прививки я стала чувствовать себя увереннее. Чтобы не быть источником распространения этой болезни, мы обязаны сделать прививку, я считаю, это наш гражданский долг». 

Приглашая жителей на прививку от новой коронавирусной инфекции в круглосуточный пункт вакцинации Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 311, главный врач поликлиники Игорь Немченко подчеркнул: «Любая инфекция, особенно новая коронавирусная инфекция, является контагиозной, то есть человек к ней очень восприимчив и легко заражается. Поэтому единственным средством защиты является профилактика. Вакцины, разработанные в нашей стране, являются очень эффективными, даже при заражении вакцина гарантирует легкое течение болезни, а у ослабленных пациентов - течение средней тяжести. Такие пациенты выживают и переносят инфекцию легче, чем если бы они не были привиты. Помните об этом

 

Теги: В центре внимания вакцинация коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021, 13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
    Найти медицинские кабинеты можно в подборке «Где поставить вакцину от коронавируса». Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1073
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
10 августа 2021, 12:58
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
Глава информцентра регионального оперштаба Николай Ренц рассказал об опасности штамма "дельта", а также озвучил новые отличительные симптомы коронавируса. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1605
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
05 августа 2021, 11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
Они загружают на сайт Госуслуг фальшивые справки о результатах теста, которые делают в фотошопе или покупают. Происшествия
1135
В центре внимания
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
31 августа 2021  15:56
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
28
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
31 августа 2021  13:59
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
149
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
31 августа 2021  13:32
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
199
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
31 августа 2021  12:45
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
187
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
31 августа 2021  12:21
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
198
Весь список