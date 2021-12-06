В России омикрон-штаммом коронавируса выявили у двух человек, прилетевших из ЮАР

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Омикрон-штамм коронавируса выявили у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, передает ТАСС.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - указывается в сообщении.

Всего, по данным ведомства, положительный ПЦР-тест выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. В настоящее время специалисты устанавливают штаммы.

Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС