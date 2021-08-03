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В России запустили интерактивную карту COVID-19

3 августа 2021 12:46
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В России запустили интерактивную карту COVID-19

На сайте стопкоронавирус.рф начала работать интерактивная карта России (ссылка https://bit.ly/3rLZl7M ), на которой отражается вся актуальная информация о количестве заболевших и действующих ограничительных мерах против коронавируса в каждом отдельном регионе. Создали ресурс и запустили его в работу АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты».

 «В первую волну COVID-19 мы совместно со стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения.  Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский

Интерактивная карта обновляется в еженедельном режиме. За это будут отвечать региональные ЦУР. При клике на регион на карте можно получить данные официальной статистики о выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.

Проект носит не просто информационный характер. Это инструмент, которым могут пользоваться граждане, чтобы обезопасить себя от заражения, облегчить свою жизнь во время пандемии, а также быть в курсе последних противоэпидемиологических мер. 

С помощью этой информации люди могут планировать командировки и отпуска, заранее знать о ситуации в разных регионах. 

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф.

Теги: интерактивная карта коронавирус

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