В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 за период пандемии

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В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, от инфекции за минувшие сутки скончались 669 человек. Данный показатель стал максимальным за время пандемии в стране.

Накануне число летальных исходов составило 652, за день до этого — 611. Общее количество смертей с начала распространения COVID-19 в России достигло 135 214.

Также за 24 часа зарегистрировано 21 042 новых случая коронавируса. Наибольшее число из них выявлено в Москве (5823), Московской области (2583) и в Санкт-Петербурге (1503).

При этом за сутки в РФ выздоровели 16 356 пациентов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число пациентов с коронавирусной инфекцией растет во всех регионах России. По ее словам, превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах.

На фоне осложнения ситуации с COVID-19 российские регионы начали вводить новые меры безопасности. Так, с 16 июня, согласно постановлению главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, в столице была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников сферы услуг.

29 июня правительство Курской области также объявило о начале обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан с 1 июля. Помимо этого, обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан также ввели в Бурятии, Тверской, Мурманской и Московской областях, Санкт-Петербурге, пишут "Известия".