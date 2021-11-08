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В России вводят новые сертификаты о вакцинации

8 ноября 2021 12:34
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В России вводят новые сертификаты о вакцинации

В России вводят новые сертификаты о вакцинации, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации. Документы, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта. Они будут содержать основные данные об обладателе, а также сведения о вакцинации.

Также туда попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19.

Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода. Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Документ можно будет получить и в бумажном варианте, передает Радио Маяк.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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