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В России впервые выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4

12 июня 2022 10:20
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В России впервые выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4.

Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

Как рассказал Хафизов, первый образец в базу VGARus был внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. «Забор биоматериала датирован концом мая», — добавил он. При этом в настоящее время в стране превалирует вариант BA.2 и его субварианты. На них приходится до 95 процентов случаев заболевания.

Ранее Камиль Хафизов оценил возможность завоза в Россию разных вариантов омикрона. По его мнению, риски завезти в страну субварианты данного штамма COVID-19 BA.4, BA.5, BA.2.12.1 имеются, однако за счет принятия противоэпидемических мер это стало гораздо менее вероятным.

Теги: Коронавирус

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