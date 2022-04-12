В России в конце мая — июне возможен рост заболеваемости COVID-19

Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Министр здравоохранения отметил, что вероятность новой волны коронавируса и ее сила будут зависеть от поведения россиян. Мурашко также напомнил о важности ревакцинации и соблюдения санитарных норм.
Ранее вероятность новой волны коронавируса оценили в Роспотребнадзоре. Эксперт ведомства Камиля Хафизова заявила, что резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается, несмотря на рост доли стелс-омикрона в регионах России.
В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее сообщил, что летом в России ожидается затишье по ситуации с коронавирусом. При этом он допустил рост заболеваемости COVID-19 весной и осенью.