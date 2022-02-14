В России создан детектор коронавируса

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Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса – технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря ей диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

По словам одного из разработчиков, этот детектор может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели зараженного.

Такой тест не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому у него невысокие затраты на производство и оперативность получения результатов.