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В России скоро появится третья зарегистрированная вакцина от коронавируса.

20 января 2021 13:52
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В России скоро появится третья зарегистрированная вакцина от коронавируса.

Об этом рассказал руководитель Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ФедералПресс.

«В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», – заявил Мурашко.

После проведения экспертизыпрепарата будет принято решение о его государственной регистрации, передает ТАСС.

С начала пандемии на территории Российской Федерации зарегистрировано две вакцины. Самой первой зарегистрированной вакциной в мирестал российский препарат«Спутник V» от российского научного центра имени Н.Ф. Гамалеи. Второй является «ЭпиВакКорона», произведенная научным центром «Вектор».+

Ранее «Утро.ру» писали про распространение российской вакины против новой инфекции. Израильский журналист сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

Фото: Pixabay.com

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