В России скоро появится третья зарегистрированная вакцина от коронавируса.

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Об этом рассказал руководитель Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ФедералПресс.

«В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», – заявил Мурашко.

После проведения экспертизыпрепарата будет принято решение о его государственной регистрации, передает ТАСС.

С начала пандемии на территории Российской Федерации зарегистрировано две вакцины. Самой первой зарегистрированной вакциной в мирестал российский препарат«Спутник V» от российского научного центра имени Н.Ф. Гамалеи. Второй является «ЭпиВакКорона», произведенная научным центром «Вектор».+

Ранее «Утро.ру» писали про распространение российской вакины против новой инфекции. Израильский журналист сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

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