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В России с сегодняшнего дня можно получить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела. На интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий приказ Минздрава.

В сертификате будет отражаться информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. При этом требований к уровню антител нет.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трёх календарных дней со дня подачи заявления. Тест может быть проведён в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.

Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отмечали в пресс-службе Минздрава.

Если у человека был подтверждённый методом ПЦР коронавирус, но он не обращался к врачу, то после получения положительного результата теста на антитела ему может быть оформлен сертификат сроком действия на год, пердает Радио Маяк.