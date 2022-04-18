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В России разработали реактивы для определения штаммов коронавируса, сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителя Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, основой для отечественной разработки стал набор реагентов, созданный зарубежными исследователями. Российские ученые эту панель модифицировали с учетом новых генетических вариантов коронавируса.

Как отмечают разработчики, себестоимость упрощенного решения в разы ниже, чем у коммерчески доступных аналогов.

Нововведение позволило эффективнее отслеживать распространения вариантов вируса в стране. Также разработка позволяет улучшить работу с поврежденными при транспортировке или неверно взятыми образцами.