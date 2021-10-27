В России предложили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсменка из Жигулевска Елена Голодяева завоевала золотую медаль.
В Будапеште завершилось первенство мира среди юниоров по гиревому спорту
Активисты партии продолжат оказывать помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.
«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.55
-0.58
EUR 80.7
-1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В России предложили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

27 октября 2021 09:49
229
В России предложили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Торговля предложила сделать вакцинацию от коронавируса граждан фактически обязательной и при этом бесплатной даже в частных клиниках. Об этом сказано в совместном письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

АКОРТ и АКИТ (объединяют крупнейшие розничные сети в стране) также предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. Такие ограничения для сферы торговли, за исключением супермаркетов и аптек, на время вынужденных выходных с 30 октября по 7 ноября ввели власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В некоторых субъектах нерабочие дни и связанные с ними ограничения наступят раньше, плюс у губернаторов есть право продлить каникулы.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — подчеркнули организации в своем письме.

С коллегами из торговых ассоциаций согласны представители моллов. Как рассказал «Известиям» президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров, организация предложила столичной мэрии допустить работу ТЦ в регионе, пуская в них только граждан с QR-кодами, пишут "Известия".

Уточним: во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября власти Москвы распорядились приостановить работу сферы торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек. Но в основном вакцинированные продавцы (80%, в отдельных центрах на 100%) и привитые либо переболевшие покупатели вряд ли опасны друг для друга, отметил Булат Шакиров. Если Москва рассмотрит этот сценарий, его могут предложить и другим регионам, считает он.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 октября 2021  12:58
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
239
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
27 октября 2021  10:34
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
194
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
27 октября 2021  10:17
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
307
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
27 октября 2021  10:00
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
193
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
481
Весь список