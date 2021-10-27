В России предложили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

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Торговля предложила сделать вакцинацию от коронавируса граждан фактически обязательной и при этом бесплатной даже в частных клиниках. Об этом сказано в совместном письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

АКОРТ и АКИТ (объединяют крупнейшие розничные сети в стране) также предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. Такие ограничения для сферы торговли, за исключением супермаркетов и аптек, на время вынужденных выходных с 30 октября по 7 ноября ввели власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В некоторых субъектах нерабочие дни и связанные с ними ограничения наступят раньше, плюс у губернаторов есть право продлить каникулы.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — подчеркнули организации в своем письме.

С коллегами из торговых ассоциаций согласны представители моллов. Как рассказал «Известиям» президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров, организация предложила столичной мэрии допустить работу ТЦ в регионе, пуская в них только граждан с QR-кодами, пишут "Известия".

Уточним: во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября власти Москвы распорядились приостановить работу сферы торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек. Но в основном вакцинированные продавцы (80%, в отдельных центрах на 100%) и привитые либо переболевшие покупатели вряд ли опасны друг для друга, отметил Булат Шакиров. Если Москва рассмотрит этот сценарий, его могут предложить и другим регионам, считает он.