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В России предложили давать три обязательных выходных после вакцинации

14 сентября 2021 10:52
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В России предложили давать три обязательных выходных после вакцинации

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19, сообщает 14 сентября «РИА Новости».

Свое обращение он направил министру труда Антону Котякову, а также председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

В послании подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов после каждого этапа введения прививки против коронавируса не предусмотрено Трудовым кодексом.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — сказано в документе.

Автор инициативы подчеркнул, что работодатели часто отказываются предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые отгулы из-за плохого самочувствия после прививки. Это, по его словам, приводит к тому, что работники решают вовсе не вакцинироваться.

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — пишет Петунин.

Он также предложил распространить данную практику на все прививки в условиях пандемии, пишут "Известия".

 

Теги: вакцинация коронавирус прививка

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