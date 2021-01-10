В России обнаружили первый случай "британского" штамма коронавируса

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Первый случай "британского" штамма коронавируса выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании, передает ТАСС. Об этом в воскресенье заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"У одного человека это был коронавирус нового штамма", - сказала она, комментируя результаты обследования россиян, вернувшихся из Великобритании.

Человек, у которого в РФ был выявлен новый штамм коронавируса, чувствует себя хорошо, отметила Попова.

Существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус выявляют и британский штамм. Кроме того, зарегистрированные в стране вакцины также защищают от него, сообщила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По нашим данным, тест-системы, которые действую в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус. И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса", - сказала она.

Случай заражения британским штаммом коронавируса был выявлен в РФ еще в конце 2020 года.

Российские вакцины от коронавируса защищают от нового британского штамма.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.

На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС