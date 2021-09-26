В России не зафиксировали развитие штаммов коронавируса опаснее, чем "дельта"

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В России пока не зафиксировано более опасного варианта коронавирусной инфекции, нежели «дельта». Об этом заявил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, дельта-штамм составляет практически 100% от всех циркулирующих в стране. От этого штамма в мире образуются новые ветви COVID-19, но говорить о том, что они более опасны, чем сам дельта-штамм, пока рано. Специалист также отметил, что новый вакриант коронавируса «мю», если и был завезен в Россию, особой опасности не представляет.