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В России могут ввести QR-коды в самолетах и поездах

10 ноября 2021 09:05
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В России могут ввести QR-коды в самолетах и поездах

Профильные министерства и транспортные компании обсуждают технические возможности проверки у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний QR-кодов, подтверждающих отсутствие заражения коронавирусом и иммунный статус. Об этом сообщили РБК два федеральных чиновника и несколько источников в транспортной отрасли.

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказал РБК источник в одном из профильных ведомств. 9 ноября был зафиксирован очередной рекорд по смертям от коронавируса — 1211 человек, общее число заболевших уже несколько месяцев меньше 40 тыс.

«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — подтвердил источник РБК в транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения.

Источник в РЖД также подтвердил, что в правительстве идет дискуссия о введении QR-кодов на транспорте, но решение об этом еще не принято.
 

Теги: Коронавирус

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