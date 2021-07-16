В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19

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В России за сутки выявили 799 смертей пациентов с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии коронавируса. Данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Антирекорд по количеству погибших фиксируется в стране четвертый день подряд. Предыдущий антирекорд был поставлен 15 июля: скончался 791 пациент. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 146 868 смертей.

Регионами-лидерами по числу летальных исходов являются Москва — 105 (всего с начала пандемии — 24 173), Санкт-Петербург — 101 (18 018), Иркутская область — 36 (3211), Нижегородская область — 28 (4650), а также Краснодарский край — 25 (3780).

В России за последние 24 часа выявили 25 704 новых случая COVID-19. Общее число с начала пандемии составило 5 907 999. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (5382), Московской области (2484) и Санкт-Петербурге (1948). Меньше всего — в Магаданской области (29), Чукотском (18) и Ненецком (12) автономном округах, пишет Лента.