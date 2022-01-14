В России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля

161

Российские власти будут готовы после 1 февраля выдавать гражданам COVID-сертификаты по результатам теста на антитела. Об этом в пятницу, 14 января, в ходе брифинга сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Если говорить о сроках, мы предполагаем, что изменения в постановления правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мне говорили, до 1 февраля», — заявила Голикова.

Она добавила, что иностранцы или россияне, привитые зарубежными вакцинами, также смогут получить в РФ сертификат на полгода, имея антитела.

«Что касается иностранных граждан, поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, но такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев», — заключила вице-премьер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев