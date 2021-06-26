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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19
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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19

26 июня 2021 10:14
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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19

Жара может повлиять на снижение интенсивности циркуляции коронавируса. О вероятной взаимосвязи между этими двумя факторами рассказала директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможность оценить влияние высоких температур на темпы распространения инфекции будет позже, поскольку жаркая погода наступила во многих регионах только недавно", - цитирует эксперта ТАСС.

Пшеничная рекомендовала не забывать о противоэпидемических мерах. Защитить организм от инфекции помогает вакцинация.

Количество вакцин зависит от спроса. Поставлять их в регионы "с запасом" нецелесообразно, поскольку они требуют особых условий хранения, соблюдения "холодовой цепи" при транспортировке и использовании, пояснили специалисты.

Между тем число россиян, привитых первым компонентом вакцины против коронавируса, превысило 21 миллион человек, сообщает РГ.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцина коронавирус

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