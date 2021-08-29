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В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности

29 августа 2021 10:16
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В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности

Тяжелый порок глаз развился у младенца, мать которого на пятой-шестой неделе беременности перенесла COVID-19. Этот случай описали ученые, рассказала 29 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Так, недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия), связанный с заболеванием COVID-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития», — цитирует ее «РИА Новости».

Другими инфекциями, генетическими факторами или иными причинами специалисты не объяснили данную патологию.

По словам Пшеничной, порок развития глаз был таким же, который наблюдается после краснухи у матери в первом триместре беременности. Как добавила специалист, в ряде случаев у переболевших коронавирусом женщин наблюдаются роды раньше срока. У рожденных ранее срока младенцев может отмечаться задержка в развитии.

«Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», — подчеркнула врач.

Она напомнила, что плод испытывает гипоксию (нехватку кислорода), если беременная болеет тяжело. По словам Пшеничной, перед планированием беременности лучше вакцинироваться от коронавируса.

Ранее в августе в Минздраве РФ сообщили, что новорожденные, матери которые переболели COVID-19, чаще других детей нуждались в интенсивной терапии. Перинатальная смертность у беременных с этой инфекцией оказалась выше, пишут "Известия".

Теги: беременность коронавирус

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