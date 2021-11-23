В регионе разработан чат-бот для мониторинга состояния пациентов с COVID-19   

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В Самарской области разработан чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на это заболевание, которые проходят лечение на дому.

Дополнительный сервис для общения с помощником запущен в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram (@SamZdravbot).

По итогам анкетирования в случае фиксации ухудшения состояния пациента врач амбулаторного центра связывается с ним по телефону и при необходимости организует выезд бригады неотложной помощи.

Подключиться к чат-боту может любой желающий. Для регистрации в системе достаточно ввести свои контактные данные, сам опрос занимает не более двух минут.

Напомним, с 2020 года роботизированный помощник помогает медработникам следить за состоянием здоровья жителей региона, столкнувшихся с симптомами COVID-19. Робот связывается с пациентом и справляется о его самочувствии — узнает, изменилось ли состояние больного: есть ли повышенная температура, ощущается ли слабость, боль в мышцах и суставах, одышка. В случае ухудшения самочувствия робот передает результаты опроса специалистам координационного центра амбулаторной медицинской помощи на базе Самарской городской клинической поликлиники №15. После этого информация о состоянии пациента направляется его лечащему врачу.

За период пандемии роботизированный помощник уже совершил более 300 тысяч звонков жителям.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Цифровизация здравоохранения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.