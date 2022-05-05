В регионе отменены отдельные «ковидные» ограничения на работу общепита 

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В Самарской области начиная с сегодняшнего дня разрешена работа организаций, оказывающих услуги общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания), в том числе во временной период с 1.00 до 6.00. Ранее действовал запрет работы таких организаций в указанный промежуток времени, за исключением работы в режиме доставки и навынос.

Поэтапное обоснованное снятие режимов ограничения в связи с уровнем заболеваемости ковид-19 принимается решением оперативного регионального штаба под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на основании экспертного мнения с оценкой рисков и текущей ситуации.

«Решение принято в связи со снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской области», – прокомментировал постановление регионального кабинета министров председатель облправительства Виктор Кудряшов.

При этом соблюдение требований санитарно-эпидемиологического режима остается обязательным: маски, дезинфекция помещений, гигиеническая обработка рук по-прежнему актуальны.

Фото: pixabay