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В регионе открыли очередной контакт-центр для обработки обращений пациентов

20 октября 2021 22:23
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Операторами стали студенты второго и третьего курсов медуниверситета. Ребята работают в три смены по четыре часа, звонки принимаются с 8:00 до 20:00.

Центр на 20 рабочих мест открыт на базе СамГМУ. Операторами стали студенты второго и третьего курсов медуниверситета. Ребята работают в три смены по четыре часа, звонки принимаются с 8:00 до 20:00.

С началом работы контакт-центра волонтеров поздравил ректор СамГМУ Александр Колсанов. Он отметил, что их вклад в организацию первичной медпомощи пациентам очень важен и весом.

" Участие медуниверситета в профилактике и лечении коронавирусной инфекции растет, - подчеркнул руководитель вуза. - Сегодня в эту работу максимально вовлечены клиники, научное подразделение, развернут ковидный госпиталь. Сеть контакт-центров в Самарской области сейчас расширяется, поскольку количество телефонных обращений граждан растет с каждым днем".

По словам Колсанова, операторы этого центра будут решать три задачи - записывать пациентов на вакцинацию, записывать на прием к специалистам в медучреждения по месту прикрепления и оформлять вызов врача на дом.

Операторы работают в единой информационной системе. Данные, которые они вводят при обработке обращения, автоматически становятся видны сотрудникам соответствующих медучреждений.

Одним из тех, кто сегодня впервые сел за монитор в контакт-центре, стал будущий терапевт, а пока студент второго курса Кирилл Купчак.

"Я решил стать волонтером по двум причинам. Во-первых, я понимаю, что именно сейчас многим людям очень нужна помощь, а во-вторых, для меня это хорошая практика и опыт, ведь впоследствии мне предстоит работать с людьми", - говорит Кирилл.

Замминистра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев оценил важность открытия еще одного контакт-центра.

" Напряженная эпидемиологическая ситуация сильно сказывается на работе первичного звена здравоохранения, - отметил он. - Огромную нагрузку испытывают не только сотрудники госпиталей, но врачи поликлиник. Сейчас контакт-центры развернуты в самарской поликлинике № 15, в областном онкодиспансере, есть контакт-центр в Тольятти, но и этого недостаточно. Контакт-центр, открытый на базе СамГМУ, позволит разгрузить поток звонков от пациентов. На территории региона действует единый диспетчерский номер 122, который мы рекомендуем населению для обращений".

 

Фото:   оперштаб СО

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