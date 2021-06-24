В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов

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"Бесковидный" режим в Москве не распространяется на продуктовые магазины и аптеки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Действующий указ мэра Москвы №35-УМ от 22 июня 2021 года не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки", - сообщили в штабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов, пишет ТАСС.

Также москвичам разрешили посещать летние кафе и веранды без QR-кода до 12 июля. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы 24 июня, пишут "Известия".

«Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», — говорится в указе.

Как отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, проверка QR-кодов у посетителей мест общественного питания в Москве будет занимать не более пяти секунд.

Он указал, что считывать код сотрудники ресторанов будут при помощи компьютера или планшета, посетитель может предоставить его в электронном или распечатанном виде.