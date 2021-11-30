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В Правительстве Самарской области обсудили реализацию региональной составляющей национального проекта «Культура»

30 ноября 2021 11:07
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В Правительстве Самарской области обсудили реализацию региональной составляющей национального проекта «Культура»

Вчера, 29 ноября 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители и представители министерств и ведомств, главы муниципальных образований Самарской области в режиме видеоконференцсвязи. 

В еженедельном докладе начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко об обстановке на территории региона прозвучало, что на прошедшей неделе пожарно-спасательные подразделения 85 раз привлекались на дорожно-транспортные происшествия. Всего за этот период в ДТП пострадало 93 человека, погибло 5. 

    Председатель областного Правительства поручил министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области ежеквартально представлять на оперативном совещании в Правительстве региона аналитический доклад дорожно-транспортных происшествий, с причинами и мерами реагирования. «Мы должны сосредоточиться на этой проблеме и буквально в ручном режиме управлять процессами, связанными с профилактикой ДТП. В регионе наблюдается существенное сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального значения, вместе с тем значительный рост идет на федеральных дорогах. Первый доклад прошу подготовить к следующему оперативному совещанию», - сказал Виктор Кудряшов.

Участники совещания рассмотрели вопрос о реализации региональной составляющей национального проекта «Культура». Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш рассказала, что в рамках регионального проекта «Культурная среда» в текущем году завершаются работы по капитальному ремонту 10 зданий сельских домов культуры и 4 зданий детских школ искусств. В районном доме культуры в с. Борское м.р. Борский в полном объеме завершены ремонтные работы, запланированные на текущий год (срок сдачи объекта – 2023 год). Полностью закончен капитальный ремонт детской школы искусств в с. Подбельск м.р. Похвистневский, детской музыкальной школы им. Ю.А.Башмета и детской школы искусств «Лира» (г.о. Новокуйбышевск). На особом контроле министерства - капитальный ремонт ДШИ №2 им. А.И.Островского в г.о. Сызрань.

Продолжаются строительно-монтажные работы  центра культуры и досуга с. Тимашево м.р. Кинель-Черкасский и сельского дома культуры п. Глушицкий м.р. Большечерниговский (техническая готовность обоих объектов – 83%). Ввод в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Председатель облправительства обратил внимание министра и руководителей соответствующих муниципалитетов на низкий уровень освоения средств на двух объектах капитального ремонта – районный дом культуры в  м.р. Шигонский и центр культуры и досуга «Юность» в с. Подъем-Михайловка в м.р. Волжский. На совещании прозвучало, что во многом причиной этого отставания стало удорожание строительных работ. «Следующий год будет не менее сложным, - обратился ко всем министрам и главам муниципальных образований председатель областного Правительства. – И такие факторы, как удорожание стоимости стройматериалов, наверняка будут иметь место. Поэтому еще раз всех убедительно прошу подготовку к освоению средств, к началу работ, особенно по объектам капитального строительства и ремонта, начинать с первого же дня после принятия областного бюджета. Чтобы потом не было авралов».

В 2021 году в Самарской области запланировано переоснащение 8 муниципальных модельных библиотек, в четырех эта работа уже завершена (г.о. Тольятти, г.о. Новокуйбышевск, две библиотеки в г.о. Самара). Заканчивается переоснащение двух библиотек в м.р. Шигонский. За счет дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию нацпроекта «Культура», будет создано еще 2 модельных библиотеки: в г.о. Сызрань и с. Васильевка м.р. Ставропольский. В настоящее время на объектах осуществляется закупка мебели, оборудования, книг. Срок окончания работ – конец декабря.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» оказана государственная поддержка 18 лучшим сельским учреждениям культуры и 20 лучшим работникам сельских учреждений культуры Самарской области. Кроме того, в целях поддержки самодеятельного народного творчества по итогам конкурсного отбора вручено 3 губернских гранта лучшим муниципальным самодеятельным коллективам Самарской области.

Благодаря региональному проекту «Цифровая культура» в этом году открыт виртуальный концертный зал на базе Центра культурного развития в г.о. Кинель, уже десятый в губернии. За счет средств областного бюджета проведена оцифровка 110 книжных памятников из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки для включения в Национальную электронную библиотеку.

Министр строительства региона Николай Плаксин отметил, что по всем социально значимым объектам, планируемым к сдаче в этом году, за неделю произошла положительная динамика. Первый вице-губернатор спросил, как ведется строительство корпуса инфекционной больницы на улице Шверника: «Объект по поручению Губернатора мы должны ввести досрочно, не в 2023, а в 2022 году. Как Вы оцениваете темпы строительства?». Министр ответил, что проблем на сегодня нет, на начало марта запланировано окончание монолитных работ.

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