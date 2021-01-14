В Подмосковье спасли пациента с 97-процентным поражением легких

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Мужчину с серьёзным ожирением, вес которого на момент прибытия в больницу составлял более 200 килограммов, 97-процентным поражением легких и другими тяжелыми патологиями, спасли в Видновской районной клинической больнице Московской области, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Пациента в возрасте 55 лет доставили в больницу 3 декабря с насыщением кислорода в крови менее 60%. По данным больницы, проведённая компьютерная томография выявила поражение 97-процентов легочной ткани.

"Пациент был помещен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Врачом-отоларингологом ему была установлена трахеостома. Благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние", - рассказала заведующая третьим инфекционным отделением Видновской больницы Анна Данилова, слова которой приводятся в сообщении.

Лечение пациента осложнялось сопутствующими заболеваниями – серьезным ожирением, артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом, отметила Данилова.

Пациент был подключён к аппарату ИВЛ три дня, дальше лечение начало принимать положительную динамику. На сегодняшний день мужчина самостоятельно дышит и вновь начал ходить, рассказала врач.

"На момент поступления у пациента фактически осталось 3 процента дыхательной поверхности легких. Организм мужчины справился, в первую очередь, потому что он очень хотел выздороветь и поскорее вернуться домой к любимым внукам", - заключила Данилова.

Фото: РИА Новости / Ростислав Нетисов