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Первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели ученые в Петербурге.
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В Петербурге ученые обследовали заболевшего COVID-19 домашнего кота

14 января 2021 22:31
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Первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели ученые в Петербурге.

Первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели ученые в Петербурге: животное заразилось от хозяев и сейчас уже идет на поправку, передает РИА Новости. Об этом сообщает Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева.

"В рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов исследователи из ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота", - говорится в сообщении учреждения.

Как выяснилось, кот, скорее всего, заразился от хозяев, а найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России. "Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - отмечают ученые.

Специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространенному в России типу и не имеют "специфических замен", отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.

"В настоящее время состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку", - добавили в институте.

Как считают в НИИ гриппа, можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.

 

Фото:   pixabay

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