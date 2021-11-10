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В Петербурге не предусмотрены санкции против неработающих непривитых пенсионеров

10 ноября 2021 21:34
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Обязательную вакцинацию работающих пенсионеров должны обеспечить их работодатели.

Санкций в отношении неработающих пенсионеров, находящихся на самоизоляции в Санкт-Петербурге, не предусмотрено. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в администрации города.

"Если человек сократил до минимума свои социальные контакты, соблюдает самоизоляцию, но по какой-то причине еще не вакцинировался, санкций против него не предусмотрено", - сказал собеседник агентства. При этом, как он отметил, обязательную вакцинацию работающих пенсионеров обязаны обеспечить их работодатели.

В случае если пенсионеры не успеют вакцинироваться в срок до 15 декабря, они не смогут посещать публичные места без QR-кода. Никакие дополнительные ограничения не предусмотрены действующим российским законодательством, заверил собеседник агентства.

В Петербурге действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса мусора.

 

Фото:    Михаил Метцель/ТАСС

 

 

 

Теги: Вакцинация

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