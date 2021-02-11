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В Москве врачи спасли пациентку при 100% поражения легких

11 февраля 2021 21:35
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Сейчас она готовится к выписке.

Врачи НИИ имени Склифосовского смогли спасти пациентку, у которой диагностировали 100% поражение легких, передает ТАСС. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Врачи Склифа спасли пациентку с 100% поражением легких. <...> Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние. По результатам КТ у нее было выявлено 100% поражение легких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам потребовалось почти три недели, чтобы стабилизировать состояние и перевести пациентку из реанимации в палату. Одновременно с основной терапией она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации.

Спустя два месяца в стационаре пациентка готовится к выписке и вспоминает, как у ее кровати врачи дежурили часами и оказывали не только медицинскую помощь, но и моральную.

 

Фото:   соцсети

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