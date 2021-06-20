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В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных

20 июня 2021 11:40
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В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных

В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных, это связано с индийским штаммом, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия". Новая мутация быстрее распространяется и тяжелее переносится.

По словам Собянина, чтобы человек не заразился "индийским штаммом", необходим уровень иммунитета в два раза выше того, который бы противостоял "уханьскому". Собянин подчеркнул, что "щит" от коронавируса в Москве выстроится, если большое число горожан вакцинируется в короткий срок, все будут соблюдать эпидемиологические меры.

Теги: индийский штамм коронавирус

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