Я нашел ошибку
Главные новости:
3 марта, в Самаре, в новом Дворце спорта стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота».
Александр Карелин: «Новый Дворец спорта в Самаре - уникальный спорткомплекс»
В этот раз медиапредставители посетят туристические локации, находящиеся в черте города. Жители Самарской области и многие гости из соседних регионов знают, чтобы познакомиться  с северными и пятн
5 марта состоится финальный пресс-тур зимнего этапа проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области»
Ключевая цель проекта – обеспечить практико-ориентированную подготовку кадров по информационной безопасности.
В ПГУТИ открыт опорный центр Национального киберполигона
Председатель Правительства СО побывал в поселке Светлодольск, который активно включился в реализацию федеральной программы комплексного развития сельских территорий.
Виктор Кудряшов: комплексное развитие сельских территорий позволяет повысить качество жизни людей
В регионе также вновь начнут оказывать плановую медпомощь и снимут запрет на нахождение детей в зданиях торговых центров без сопровождения родителей.
В Мордовии отменят QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19
По состоянию на 3 марта со всех городских территорий вывезено около 386 тысяч тонн снежных накоплений.
Специалисты проверяют состояние улицы Ленинской в Самаре
Однако торговые центры MEGA останутся открытыми. Эти решения напрямую касаются 15 тыс. сотрудников IKEA.
Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии
К акции в поддержку открытого обращения «Вместе с Президентом и страной» присоединились члены профсоюзов акционерного общества «Салют» и РКЦ «Прогресс».
Крупнейшие профсоюзы региона высказались «ZА МИР»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.25
11.5
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Мордовии отменят QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19

3 марта 2022 16:22
94
В регионе также вновь начнут оказывать плановую медпомощь и снимут запрет на нахождение детей в зданиях торговых центров без сопровождения родителей.

Власти Мордовии приняли решение с 9 марта отменить действие системы QR-кодов и возобновить оказание плановой медпомощи в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мордовии по итогам заседания оперштаба, передает ТАСС.

"С учетом улучшения ситуации приняты решения о снятии некоторых ковидных ограничений. С 9 марта возвращается обычный режим оказания амбулаторно плановой медицинской помощи, это касается госпитализации в дневные стационары и проведения диспансеризации. Отменяются QR-коды, в том числе при посещении торговых центров. Отменяется запрет о нахождении несовершеннолетних лиц в зданиях торговых центров без сопровождения родителей, возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров при соблюдении следующих мер: проведении дезобработки контактных поверхностей между группами посетителей, обеспечении помещений всем необходимым по требованиям, прописанным Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

Также с 10 марта отменяется вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты населения при соблюдении необходимых мер. Кроме того, власти приняли решение отменить требование соблюдения гражданами социальной дистанции. Требование о ношении масок остается в силе.

 

Фото из открытых источников

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре за сутки заболел 1061 человек.
03 марта 2022, 14:28
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавируса
В Самаре за сутки заболел 1061 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
220
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
02 марта 2022, 13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 18 пациентов умерли и 4 625 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
499
992 подростка уже сделали прививку от COVID-19.
28 февраля 2022, 17:44
В поликлиниках Самарской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции
992 подростка уже сделали прививку от COVID-19.   Здравоохранение
847
В центре внимания
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
3 марта 2022  11:09
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
383
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
503
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
2 марта 2022  11:33
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
466
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
2 марта 2022  11:02
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
934
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
1 марта 2022  12:00
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
619
Весь список