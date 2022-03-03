В Мордовии отменят QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19

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Власти Мордовии приняли решение с 9 марта отменить действие системы QR-кодов и возобновить оказание плановой медпомощи в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мордовии по итогам заседания оперштаба, передает ТАСС.

"С учетом улучшения ситуации приняты решения о снятии некоторых ковидных ограничений. С 9 марта возвращается обычный режим оказания амбулаторно плановой медицинской помощи, это касается госпитализации в дневные стационары и проведения диспансеризации. Отменяются QR-коды, в том числе при посещении торговых центров. Отменяется запрет о нахождении несовершеннолетних лиц в зданиях торговых центров без сопровождения родителей, возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров при соблюдении следующих мер: проведении дезобработки контактных поверхностей между группами посетителей, обеспечении помещений всем необходимым по требованиям, прописанным Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

Также с 10 марта отменяется вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты населения при соблюдении необходимых мер. Кроме того, власти приняли решение отменить требование соблюдения гражданами социальной дистанции. Требование о ношении масок остается в силе.

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