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В мобильных пунктах вакцинации Автозаводского района привились от коронавируса 130 человек

19 ноября 2021 13:33
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В мобильных пунктах вакцинации Автозаводского района привились от коронавируса 130 человек

Сегодня в рамках акции «Здоровый ноябрь» мобильный пункт вакцинации работал в трех точках Нового города в Тольятти: у ТЦ «Старый торговый» на ул. Революционной, у ТРК «Мадагаскар» и возле гипермаркета «О КЕЙ».
Все желающие горожане старше 18 лет могли вакцинироваться от COVID-19 без предварительной записи. Такой возможностью воспользовались 130 человек.

Помимо медбригады, на месте работами волонтеры. Они помогали жителям заполнить документы, что особенно актуально для пожилых горожан. Руководство гипермаркета «О КЕЙ» и ресторана «Макдональдс» в ТРК «Мадагаскар» удивили приятным сюрпризом - организовали горячее питание для медиков, волонтеров и водителей автобусов, угощали горячим чаем ожидающих вакцинацию.

- Передвижные прививочные пункты позволяют привить жителей на территориях с большим количеством проживающих. Это позволяет людям пройти вакцинацию и обезопасить себя от печальных последствий этой опасной болезни. Лично я прививался одним из первых, осенью 2020 года, и в декабре уже во второй раз планирую пройти ревакцинацию. Вся моя семья – родители, дети, тоже сделали прививку. Я считаю, что это единственный способ обезопасить себя от смерти - точно, и от тяжелого течения заболевания – на 99%, - подчеркнул глава Тольятти Николай Ренц.

 Всего за три дня работы передвижных пунктов во всех районах города привились от коронавируса 364 человека.

Теги: Вакцинация

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