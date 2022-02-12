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В Минздраве рассказали о самочувствии Жириновского

12 февраля 2022 20:22
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В ведомстве сообщили, что состояние политика стабильное.

Состояние 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с ковидом, оценивается как стабильное, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, передает ТАСС.

"Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - сказал представитель ведомства.

В среду в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля.

В четверг думская фракция либерал-демократов заявила, что Жириновский скоро вернется к полноценной, активной работе.

 

Фото:   Алексей Никольский/ТАСС

Теги: Коронавирус

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