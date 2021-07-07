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В Минпромторге пообещали не вводить QR-коды для посещения магазинов. "Одно дело – ограничения в ресторанах, совершенно другое – в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение", – заявил в интервью "Известиям" замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Он подчеркнул, что такие меры не будут вводить даже в непродуктовых магазинах. Систему QR-кодов ввели в Москве почти две недели назад.

С 28 июня посещать кафе, рестораны и массовые мероприятия можно только по специальным разрешениям, которые выдаются вакцинированным и переболевшим COVID-19 в течение шести месяцев. Также QR-код можно получить, сдав ПЦР-тест.