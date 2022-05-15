В КНДР за сутки выявили более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"

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КНДР за субботу зарегистрировала более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще 15 погибших, всего заболели более 820 тысяч человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), сообщает РИА Новости.

Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заразившихся коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится.

Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 13 мая до 18:00 (12:00 мск) 14 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 296 тысяч человек, умерли еще 15 человек. Более 252 тысяч пациентов выздоровели.

Общее число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая, составляет более 820 тысяч человек, среди них 496 тысяч выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение.

На данный момент погибли 42 человека. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый стелс-омикрон.

Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.

Фото: pixabay