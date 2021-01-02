В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

177

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, доставленной 25 декабря с диагнозом "коронавирус" в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, остается стабильным. Об этом сообщили в субботу ТАСС в клинике.

"Состояние без изменений, ночь прошла спокойно", - сказали в больнице.

Ранее в больнице оценивали состояние Фрейндлих как стабильно тяжелое.

В БДТ имени Г. А. Товстоногова сообщили, что 25 декабря Фрейндлих была госпитализирована с диагнозом "коронавирус". По данным театра, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.

Представитель клинической больницы №122 также сообщал, что в медицинском учреждении проходит лечение и дочь Фрейндлих - актриса театра и кино Варвара Владимирова.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС