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Около 57,26 млн полных циклов вакцинации от коронавируса провели в России, а прививку первым компонентом сделали более 60 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 48%, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

"По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла - 57 256 745 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.

Фото из открытых источников